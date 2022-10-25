Президент Швейцарії Кассіс закликав ЄС підтримувати процеси відновлення України

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс наголосив на необхідності підтримувати процеси відновлення України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це він сказав сьогодні у Берліні під час виступу на Міжнародній конференції експертів з відновлення України, що відбувається під егідою Німецького головування G7 та Європейської комісії.

"Українцям потрібна гуманітарна допомога, щоб пережити зиму, але також українцям потрібні перспективи на середньо- та довгострокове майбутнє. Зараз ми не можемо, на жаль, передбачити, коли закінчиться війна, але ми не зможемо собі пробачити, якщо ми зараз не будемо підтримувати процеси щодо відновлення. Українцям потрібна перспектива, їм потрібна надія", - сказав Кассіс.

Він зазначив, що другий пункт – це ясність та чіткість. За його словами, багато аспектів щодо відновлення України потребують відповідей.

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"Усі ці питання потребують чітких та зрозумілих відповіді, якщо ми хочемо ввести в дію на практиці план Маршала", - сказав президент.

Він додав, що третій важливий елемент - довіра.

"Вона є центральним елементом в цьому процесі. Довіра між Україною та міжнародними партнерами, але також довіра між українцями та їхньою владою", - наголосив Кассіс.

За його словами, в місті Лугано у Швейцарії було зроблено перший крок до структурного процесу відбудови України, зокрема йдеться про сім принципів, серед яких інклюзивність, партнерство, фокус на реформах та відкритість.

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"Швейцарія буде залишатися надійним партнером, ми фокусуємо наші зусилля на тих сферах, де наша експертиза є найбільшою і може стати найбільш корисною", - підкреслив він і наголосив, що всі люди мають право жити в безпеці, а міжнародне право треба захищати.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія підписали Меморандум про партнерство щодо співробітництва у сфері цифрової трансформації.