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Данілов - "кадирівцям": Йдіть з України та воюйте за незалежність Ічкерії

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данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "кадирівцям" варто піти з України та боротися за незалежність Ічкерії.

Про це Данілов повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити рф, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули...", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров закликав "стерти з землі міста" України.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    та не будуть вони воювати за незалежність ічкерії:
    1. вони зрадники, колоборанти кацапські, шайтани
    2. )(уйло, за старою, доброю тродицією мацковії платить дань рафзанці дирову по 1 мільярду срублів/день (дані за 2020-21 рр.), так само як колись мацковія платила дань спочатку Золотій Орді, а потім Великому Кримському Хану !!
  • Саша Пончик
    Кадирiвцi не пiдуть а от чеченьцi так. Всему свiй час.
  • Sav UA
    кадирівська шакальня тільки з цивільним населенням уміє воювати та мародерити. Шайтани паскудні!
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