Данілов - "кадирівцям": Йдіть з України та воюйте за незалежність Ічкерії
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що "кадирівцям" варто піти з України та боротися за незалежність Ічкерії.
Про це Данілов повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Поки не пізно, йдіть з України й воюйте за Незалежність Ічкерії – це краща гарантія, щоб росія вдруге не стерла з землі місто Джохар (Грозний). Якщо не знищити рф, вони повернуться, аби знову вбивати чеченських жінок і дітей. Ви ж не забули...", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Рамзан Кадиров закликав "стерти з землі міста" України.