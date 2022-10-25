Німеччина надасть Україні €20 мільйонів на закупівлю обладнання для критичної інфраструктури

Україна досягла попередньої домовленості з Німеччиною про надання 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання для об’єктів критичної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

"Німеччина виділить Україні 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання, яке допоможе бути готовими реагувати на терористичні атаки на критичну інфраструктуру. Таких попередніх домовленостей досягнуто під час зустрічі з міністеркою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, ядерної безпеки та захисту прав споживачів Штеффі Лемке, повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що на виділені кошти будуть закуплені насамперед мобільні генератори, автоматичні насосні станції для подачі води, мобільні теплоелектростанції.

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Чернишов очікує, що домовленості будуть формалізовані найближчим часом.