"Наша мета - не лише заморозити, але й вилучити російські активи", - фон дер Ляєн

Європейський Союз вже багато зробив, щоб заморозити російські активи та обмежити їх використання у фінансуванні російської "машини війни", але можливість їх вилучення та спрямування на цілі відновлення України потребує подальшого опрацювання з правової точки зору.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша мета - не лише заморозити, але й вилучити російські активи. Але це стосується, в першу чергу, правової основи таких дій. Ми працюємо над цим. Ми створили оперативну групу, до якої увійшли експерти від усіх країн-членів та міжнародні експерти, я яка так і називається: "Затримати й заморозити". Це дозволяє не лише позначити ті активи, що були заморожені, але також визначити правові передумови, за яких ці активи можуть бути вилучені та використані, наприклад, для відновлення України", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що в ЄС присутня політична воля, щоб використати заморожені російські активи для відновлення України, але правове визначення таких дій все ще потребує уточнення.

"Ще багато має бути зроблено для досягнення цієї мети. При цьому дуже важливо пам’ятати, - так, ми наполягаємо на дотриманні верховенства права. Але це означає, що ми й дотримуємося верховенства права. Тож цей процес (вилучення російських активів – ред.) має бути виваженим з правової точки зору", - додала вона.

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