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Повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Савельєву, через якого в Крим перекинули майже 300 одиниць ворожої бронетехніки, - СБУ

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савельєв
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савельєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний сприяв Міноборони РФ у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки до кордонів нашої держави та у захоплені райони. Переправлення ворожих колон здійснювали в тому числі залізничним транспортом через територію окупованого Криму.

"В рамках провадження задокументовано перекидання російських танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти і автоцистерн із сотнями тон пально-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, у пресцентрі СБУ зазначили, що співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савельєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них - російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього очільник мінтранспорту РФ дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії "российские железные дороги" і так званого "федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

Повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Савельєву, через якого в Крим перекинули майже 300 одиниць ворожої бронетехніки, - СБУ 01 ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);
Повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Савельєву, через якого в Крим перекинули майже 300 одиниць ворожої бронетехніки, - СБУ 01 ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Савельєву, через якого в Крим перекинули майже 300 одиниць ворожої бронетехніки, - СБУ 03

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • ьля
    надіюсь дожити до того часу, коли по прізвищам дізнаємося, хто про.бав таке накопичення техніки в криму, хто не підірвав чонгар, хто здавав херсонщину. в принципі, я майже на 95% ці прізвища і так знаю, але хотілось би озвучку від сбу чи інших правоохоронців.
  • віктор федорович 31ee1569
    путіна у розшук вже оголошено?
  • Лазарь УПА LazarUpa
    Де підозра ЗеКу за размінування Чонгару, десятки тисяч загіблих?!
    За відпущених вагнеровців?!
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