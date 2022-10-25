Історія про "брудну бомбу" не відрізняється від історії про ядерну, метою Кремля є залякування, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Заяви російського міністра оборони Шойгу про "брудну бомбу", яку нібито готує Україна це черговий шантаж кремля та інформаційно-психологічна операція. Однак вона не матиме успіху, як не мали успіху погрози застосувати ядерну зброю.

Про це заявив народний депутат "Голосу" Роман Костенко, який нині захищає Південь, інформує Цензор.НЕТ.

"Дзвінки Шойгу - це виключно інформаційно-психологічна операція. росіяни розуміють, що накал трохи спав і світ розуміє, що застосування ядерної зброї для росії буде хибним кроком, рф починає розганяти ІПСО щодо "брудної зброї". Ми ж розуміємо, що ця історія про "брудну бомбу" не відрізняється від історії про ядерну", - зазначив нардеп.

За словами Костенка, таке піднімання градусу не спрацює: усі елементи для виготовлення такого виду зброї під пильним контролем міжнародних організацій.

"Ми бачили, як вони піднімали градус за допомогою ядерного шантажу, натякали, що можуть використати ядерну зброю. Зараз вони натякають світу: ми не застосовуємо ядерну, але застосуємо "брудну", а ви потім будете розбиратись - це рф зробила чи Україна. Але росія не взяла до уваги, що всі ядерні відходи на серйозному обліку в МАГАТЕ і всі знають скільки, в якій країні і чого знаходиться", - підсумував парламентар.

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