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96 вулиць та провулків планують дерусифікувати в Одесі

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одеса
В Одесі планують перейменувати 96 вулиць та провулків. Зокрема, приберуть прізвища російських постатей, не пов’язаних з містом, а також пов’язаних з російськими та білоруськими географічними назвами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці у фейсбуці член історико-топонімічної комісії міськради Олександр Бабіч.

"Ми вирішили прибрати майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси (Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоєдов, Чернишевський і т.п.)", - зазначив Бабіч.

З мапи міста приберуть такі прізвища, як: Ціолковський, Васнецов, Шишкін, Мічурін, Кибальчич, Засулич, Фігнер, Дмитро Донський, Невський, Нахімов, Кутузов, Лідерс, Дежньов, Єрмак.

"Позбавимося дуже великої кількості маршалів, генералів та просто легенд "ВОВ" - Космодемянської, Матросова, Гастело, Доватора... При цьому зробили виняток для тих генералів, які дійсно захищали та звільняли Одесу - Петров, Малиновський, Бочаров та ще декілька", - написав історик.

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Також в комісії знайшли в місті 17 топонімів, пов'язаних з "8 березня" та дев'ять з російським та білоруськими географічними назвами, зауважив історик.

Бабіч наголосив, що поки йдеться про рекомендації комісії. Остаточне рішення ухвалять депутати на сесії міськради.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    а цю німецьку курву катьку2 коли приберуть ???
  • Sophia-Maria Duglass
    Про політику і назви

    Іван Мазепа керував Україною 21 рік. Був блискучим політиком і дбав про українські інтереси. Окрім того, що був дуже багатий, освічений, вишуканий, впливовий, його знали королівські двори Європи і перед ним були відчинені всі двері, він ще мав неймовірний шарм, був дамським угодником, придворні фрейліни королівських дворів божеволіли за ним.

    Мазепі присвятили свою літературну творчість Вольтер і Байрон. Відомі європейські художники писали картини на тему Мазепи. Тема Мазепи відображена і в художників Північної Америки. Також про Мазепу пишуть свої твори музиканти. Відомий у країнах Європи піаніст Ференц Ліст написав симфонічну поему «Мазепа». Ірландський композитор та оперний співак Балф створив кантату з назвою "Мазепа". Чимало композиторів позаминулих століть присвятили свою творчість Мазепі.

    ‼️‼️‼️Що ж українці? Маючи голови, забиті совком та напхані московитським сміттям, подекуди й досі вважають за краще, назвати вулицю "Перспективна", чи, скажімо, не давати аеропорту Бориспіль жодного імені, лиш би вони не носили ім'я свого видатного гетьмана.
  • Sophia-Maria Duglass
    Назва аеропорту Бориспіль - імені Мазепи перемогла во всеукраїнському опитуванні
    НО ТУТ взбунтоавались прибиральниці ажропорту і відмовились від такої назви

    МОЖЕ ВІЙНА ПРИМУСИТЬ НАЗВАТИ ГОЛОВНИЙ АЕРОПОРТ УКРАЇНИ - імені Мазепи ?

    ЗЕЛЕНСЬКІЙ, досить ховати голову у пісок, як страус . Зроби щось для Великого Гетьмана
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