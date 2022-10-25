96 вулиць та провулків планують дерусифікувати в Одесі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці у фейсбуці член історико-топонімічної комісії міськради Олександр Бабіч.
"Ми вирішили прибрати майже всіх російських та радянських письменників, які не мали відношення до Одеси (Блок, Шолохов, Гаршин, Грибоєдов, Чернишевський і т.п.)", - зазначив Бабіч.
З мапи міста приберуть такі прізвища, як: Ціолковський, Васнецов, Шишкін, Мічурін, Кибальчич, Засулич, Фігнер, Дмитро Донський, Невський, Нахімов, Кутузов, Лідерс, Дежньов, Єрмак.
"Позбавимося дуже великої кількості маршалів, генералів та просто легенд "ВОВ" - Космодемянської, Матросова, Гастело, Доватора... При цьому зробили виняток для тих генералів, які дійсно захищали та звільняли Одесу - Петров, Малиновський, Бочаров та ще декілька", - написав історик.
Також в комісії знайшли в місті 17 топонімів, пов'язаних з "8 березня" та дев'ять з російським та білоруськими географічними назвами, зауважив історик.
Бабіч наголосив, що поки йдеться про рекомендації комісії. Остаточне рішення ухвалять депутати на сесії міськради.