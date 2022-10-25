Через аварію на підстанції більша частина Рівного залишилась без електропостачання, - мер Третяк
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Наразі енергопостачання відсутнє у більшій частині Рівного.
Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.
"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", - написав Третяк у телеграмі.
З огляду на це він попросив жителів міста поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і максимально зменшити споживання електрики.