Через аварію на підстанції більша частина Рівного залишилась без електропостачання, - мер Третяк

Наразі енергопостачання відсутнє у більшій частині Рівного.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Через аварійну ситуацію на одній з підстанцій у місті, на жаль, велика частина Рівного залишилась без електропостачання. Дотримання графіків відключень та підключень на разі під питанням. Енергетики працюють над вирішенням проблеми", - написав Третяк у телеграмі.

З огляду на це він попросив жителів міста поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, і максимально зменшити споживання електрики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари по енергетичній інфраструктурі Рівненщини: упродовж ночі світло повернули 35 тис. абонентів