Трасс у прощальній промові перед відставкою: "Ми повинні підтримувати Україну, вона має перемогти"

Прем’єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс, яка 25 жовтня завершує своє перебування на посаді й передає повноваження Ріші Сунаку, згадала Україну у своїй прощальній промові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Радіо Свобода.

"Демократії повинні бути в змозі забезпечити власний народ. Ми повинні бути в змозі перемогти автократичні режими, де владу тримають у руках кілька людей. І зараз, як ніколи, ми повинні підтримувати Україну в її хоробрій боротьбі проти путінської агресії. Україна має перемогти, і ми маємо продовжувати зміцнювати оборону нашої країни", - наголосила вона.

Нагадаємо, 5 вересня міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії. 6 вересня Трасс офіційно призначили прем'єр-міністром Великої Британії.

20 жовтян стало відомо, що Трасс подала у відставку.

25 жовтня Король Великої Британії Чарльз офіційно затвердив Ріші Сунака на посаді прем’єр-міністра країни після того, як він був обраний лідером Консервативної партії.

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