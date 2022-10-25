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Трасс у прощальній промові перед відставкою: "Ми повинні підтримувати Україну, вона має перемогти"

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Прем’єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс, яка 25 жовтня завершує своє перебування на посаді й передає повноваження Ріші Сунаку, згадала Україну у своїй прощальній промові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Радіо Свобода.

"Демократії повинні бути в змозі забезпечити власний народ. Ми повинні бути в змозі перемогти автократичні режими, де владу тримають у руках кілька людей. І зараз, як ніколи, ми повинні підтримувати Україну в її хоробрій боротьбі проти путінської агресії. Україна має перемогти, і ми маємо продовжувати зміцнювати оборону нашої країни", - наголосила вона.

Нагадаємо, 5 вересня міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії. 6 вересня Трасс офіційно призначили прем'єр-міністром Великої Британії.

20 жовтян стало відомо, що Трасс подала у відставку.

25 жовтня Король Великої Британії Чарльз офіційно затвердив Ріші Сунака на посаді прем’єр-міністра країни після того, як він був обраний лідером Консервативної партії.

Читайте: Після відставки Трасс перебоїв з підтримкою України Британією не буде, - Кулеба

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    Щось мене аш трісьот від цієї перестановки. Подивимось, звичайно - але цей індус чомусь in advance не викликає довіру, на відміну від Джонсонюка ☹️
  • Snart
    Всі, так чи інакше, орієнтуються на США. Все буде добре, поки маємо підтримку США. З огляду на позитивнузміну риторики Берліну, та заяви Мелоні, Британія тим паче продовжить нас підтримувати.
  • Flying Eagle
    Боріс Джонсон: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішов у відставку.
    Ліз Трасс: "Ми повинні й надалі підтримувати Україну!" - і пішла у відставку.
    Ріші Сунак: ...... ?
    Без злої іронії, але виглядає це все дивно.
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