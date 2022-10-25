Албанія підтримує Україну, тому що Росія загрожує всьому континенту, - голова парламенту Нікола

Албанія підтримує позицію та дії України, оскільки Росія в синергії з різними авторитарними країнами загрожує цивілізації в Європі та на всій планеті.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ, про це заявила спікерка парламенту Республіки Албанії Ліндіта Нікола на першому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи.

"Українська війна – це наша війна. Ми бачимо синергічну дію різних агресивних авторитарних країн. Російська військова агресія проти України та кібератаки проти вільних держав – це не лише напади на суверенітет, це те, що загрожує демократії та цивілізації в Європі та всій планеті", - сказала спікерка.

Глава парламенту Албанії наголосила, що як тимчасовий член Ради Безпеки Албанія підтримує позицію та дії України, а також підтримуватиме країни, які піддалися кібератакам.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 – 25 жовтня у хорватському Загребі проходить перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. До участі в заході запрошені делегації з понад 50 країн та інституцій, загалом очікується близько 400 політиків з усього світу. Україна також запросила представників країн, які не є членами платформи, зокрема з Південної Америки, Африки та Азії.