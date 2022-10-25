Путінська війна в Україні дестабілізувала енергоринки в усьому світі, - Сунак

Війна, яку Путін веде проти України, призвела до дестабілізації енергетичних ринків й ланцюгів поставок у всьому світі.

Про це заявив Ріші Сунак у своїй першій промові на посаді глави британського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Буде правильно вам пояснити, чому я тут стою перед вами на посаді нового прем’єр-міністра. Нині наша країна зіштовхується з глибокою економічною кризою. Все ще видимі наслідки COVID-19, путінська війна в Україні дестабілізувала енергетичні ринки й ланцюги поставок у всьому світі. Попередній уряд припустився помилок. Мене обрали лідером моєї партії й вашим прем’єр-міністром, частково, аби виправити їх. І ця робота починається зараз", - сказав він.

Сунак заявив, що його уряд поставить у пріоритети економічну стабільність й впевненість.

"Я об’єднаю нашу країну не словами, а своїми діями", - додав він.

Сунак також заявив, що завжди буде вдячний експрем’єру Борису Джонсону за його надзвичайні досягнення на посаді глави уряду.

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