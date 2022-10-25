Німецький Rheinmetall, який виробляє танки, придбає для України польовий шпиталь

Збройним силам Україні передадуть сучасний німецький польовий шпиталь, проте вже наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву концерну Rheinmetall.

"За підтримки уряду Німеччини Rheinmetall незабаром поставить українським збройним силам сучасний польовий госпіталь "під ключ". У вересні 2022 року Міністерство оборони України надіслало дочірній компанії Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) замовлення на 9 млн євро", - наголошується в повідомленні.

При цьому вказується, що пакет також включає навчання навичкам поводження з системою. Саме постачання заплановано на 2023 рік. Польовий госпіталь являє собою комбіновану наметово-контейнерну систему, що включає відділення невідкладної допомоги, сортувальну палату, операційну, відділення інтенсивної терапії, комп'ютерний томограф, стерилізаційну та сховище ліків.

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У комплект поставки також входять намети для адміністрації, догляду, підготовки до операції, сортування, зона очікування та приміщення для персоналу. Крім того, є допоміжні контейнери для санітарії, транспорту, питної та технічної води, кисню, електроживлення, а також дезактиваційний намет.

Ще весною Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявляв про готовність до передачі Україні перших БМП Marder. Пізніше Федеральний уряд Німеччини отримав другу від початку війни заявку на продаж озброєння Україні. Компанія Rheinmetall хотіла продати 88 танків Leopard. Проте згоди на це дано не було.

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Нагадаємо, що Україна отримає військову допомогу від Чехії, яку їй компенсує німецький концерн.

Також Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО IRIS-T.