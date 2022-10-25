Від завтра школи Київщини відновлюють навчання в очному та змішаному форматах, - ОВА

У середу, 26 жовтня, всі заклади освіти Київської області мають змогу відновити навчання в очному та змішаному форматах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, таке рішення було ухвалено 24 жовтня на засіданні оперативного штабу Ради оборони Київської області.



"Ситуація в області дає змогу відновити освітній процес у стінах школи для кожного з учнів за умови наявного облаштованого укриття. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Київської ОВА. Про будь-які зміни в організації освітнього процесу буде поінформовано додатково", - йдеться у повідомленні.

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