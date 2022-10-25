Затримано двох чоловіків, які працювали у "Народній міліції м. Ізюм", - Офіс Генпрокурора

24 жовтня на деокупованій Харківщині правоохоронці затримали двох громадян, які співпрацювали з окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм місцевий житель погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі. Він став "поліцейським патрульно-постової служби" у так званій "Народній міліції м. Ізюм".

Як зазначається, інший підозрюваний також погодився співпрацювати з окупантами та став "водієм чергової частини". Він возив псевдополіцейських за необхідними адресами, а також ремонтував службові авто.

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Правоохоронці затримали їх 24 жовтня на Харківщині. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі прокурором ініційовано перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.