Затримано двох чоловіків, які працювали у "Народній міліції м. Ізюм", - Офіс Генпрокурора
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, під час окупації м. Ізюм місцевий житель погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі. Він став "поліцейським патрульно-постової служби" у так званій "Народній міліції м. Ізюм".
Як зазначається, інший підозрюваний також погодився співпрацювати з окупантами та став "водієм чергової частини". Він возив псевдополіцейських за необхідними адресами, а також ремонтував службові авто.
Правоохоронці затримали їх 24 жовтня на Харківщині. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі прокурором ініційовано перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.