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Затримано двох чоловіків, які працювали у "Народній міліції м. Ізюм", - Офіс Генпрокурора

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колаборант
24 жовтня на деокупованій Харківщині правоохоронці затримали двох громадян, які співпрацювали з окупантами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

 За даними слідства, під час окупації м. Ізюм місцевий житель погодився на пропозицію російських військових та обійняв посаду у псевдоправоохоронному органі. Він став "поліцейським патрульно-постової служби" у так званій "Народній міліції м. Ізюм".

Як зазначається, інший підозрюваний також погодився співпрацювати з окупантами та став "водієм чергової частини". Він возив псевдополіцейських за необхідними адресами, а також ремонтував службові авто.

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Правоохоронці затримали їх 24 жовтня на Харківщині. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі прокурором ініційовано перед судом питання про обрання обом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Тільки не кажіть, що вони є колишніми українськими поліцейськими! Ніколи не повірю.
    Очевидно, один раніше працював ландшафтним дізайнером, а другий - сіс-адміном...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Чергові мерзенні ублюдки...
  • Bobcat 614fad29
    В тюрягу, а коли відсидять - на кордон з московією, порвати паспорт, депортувати, хай валять і не вертаються
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