"Укрзалізниця" встановить генератори на 31 залізничному вокзалі та водонагрівачі на 79 вокзалах

Укрзалізниця отримала від Товариства Червоного Хреста України 35 генераторів для безперебійної роботи залізничних вокзалів України в умовах повномасштабної війни росіі проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Укразалізниці.

"Впевнено входимо до зими, бо наші партнери роблять все, щоб вокзали залишались точкою, куди люди можуть прийти і гарантовано отримати послуги. Запускаємо програму енергонезалежності вокзалів разом з Товариством Червоного Хреста України. Це не просто крок назустріч Укрзалізниці, це крок назустріч всім пасажирам. На вокзалах розгоратимуться точки, де можна буде отримати чай, каву, погрітися, і ці генератори дозволять зробити вокзали незалежними від можливих атак ворога на енергетичну інфраструктуру України. Дякую Червоному Хресту України за співробітництво", - зазначив член правління Укрзалізниці, голова пасажирського напрямку Олександр Перцовський.

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Генератори працюватимуть на вокзалах Укрзалізниці у Запоріжжі (2 вокзали), Вінниці, Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Бердичеві, Рівному, Кривому Розі (2 вокзали), Ковелі, Коломиї, Мукачево, Трускавці, Моршині, Жмеринці, Івано-Франківську, Чернівцях, Чопі, Ужгороді, Житомирі, Миронівці, Чернігові, Тростянці, Сумах, Харкові, Одесі, Черкасах, Кропивницькому, Бердичеві, Тернополі, Львові (2 вокзали) та на станціях Тараса Шевченка і Дарниці.

Загальна вартість гуманітарної допомоги складає майже 12 млн гривень.