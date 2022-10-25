Якби Путіну вдалося досягти своїх цілей в Україні, то інші почали б його копіювати, - глава МЗС Великої Британії Клеверлі

Загарбницька війна Росії проти України порушує всі міжнародні норми, і якби Путіну вдалося досягти своїх цілей, інші почали би його копіювати.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця загарбницька війна Росії порушує всі міжнародні норми, і якби Путіну вдалося досягти своїх цілей, то інші почали б його копіювати. Він би підсилив подібні настрої тому Британія стоїть на боці України і буде підтримувати", - зазначив він.

Також Клеверлі наголосив, що не сумнівається, що Україна переможе.

Він також зазначив, що Велика Британія є одним з найбільших донорів допомоги Україні.

"Ми уже виділили декілька мільярдів фунтів допомоги і будемо наступного року продовжувати надавати підтримку", - зазначив він.

Читайте: Путінська війна в Україні дестабілізувала енергоринки в усьому світі, - Сунак