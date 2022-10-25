Росіяни запускають дрони-камікадзе із білоруської частини Чорнобильської зони, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Іранські дрони-камікадзе по території України найімовірніше запускають з білоруської частини Чорнобильської зони. Це фактично закрита територія, тож ніхто з місцевих не може оперативно сповістити про їхній запуск.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили активісти проєкту "Беларускі Гаюн", які відстежують російську військову активність на території Білорусі.

Повідомляється, що активісти проаналізували свідчення очевидців, які фіксували польоти дронів на територію України. З огляду на отриману інформацію найбільш ймовірною територією виявився Поліський радіаційно-екологічний заповідник.

Такий вибір місця для розташування місць для запуску дронів пояснюється тим, що більшість року цей заповідник – фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний зв'язок, не кажучи вже про інтернет.

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Карта "Беларускі Гаюн"

Учасники проєкту зазначили, що завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька конкретних зон, де були помічені мінімальні зміни місцевості за останні місяці.

Були названі два населені пункти – закинуте село Уласи, за 4,5 км від кордону з Україною, та закинуте село Кожушки.





В Уласах помітили появу протоптаних доріжок та розчищених доріг для проїзду. За словами активістів, село знаходиться в глушині, і там просто немає нікого, хто міг би повідомити про можливий запуск. Відстань до найближчого житлового села Двор-Савичі (Брагинський район) становить майже 20 км.









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