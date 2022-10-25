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Окупований Крим на 10-15 років залишиться без води, якщо рашисти підірвуть Каховську ГЕС, - Данілов

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олексій,данілов
Якщо окупанти підірвуть Каховську ГЕС, то окупований Крим залишиться без водопостачання на 10-15 років, а можливо, і назавжди.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст нагадав інформацію, що Росія може підірвати дамбу, щоб зупинити просування українських військ у напрямку Херсона.

"Нам доведеться почекати і подивитись, але якщо вони її підірвуть, то ідея водопостачання Криму зникне на 10 чи 15 років, а можливо, і назавжди. Тоді виникає питання, навіщо їм потрібен Крим, якщо вони збираються залишити його без води", - відповів Данілов.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Але ж це має бути ВИКЛЮЧНО українською проблемою. Так, пане Данілов? Чи він бідкується про російський безводний Крим.
  • Snart
    Сказано, що саме «окупований Крим»,то можливо Данілов і Ко продовжують розглядати його як предмет торгу. Або терміни деокупації 10-15років. Або не подумавши ляпнув. Всі три варіанти, особисто мене не влаштовують.
  • Володимир Пастушенко
    мене також це влаштовує. без води і без їжі. саранчуїм, і оспу.
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