Спікерка Сейму Литви Чміліте-Нільсен закликає терміново забезпечити Україну системами ППО

Голова литовського парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен оприлюднила п’ять заходів, які, на її думку, мають допомогти Україні та зупинити російську агресію. Першочергово - це термінове забезпечення держави системами ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це спікерка заявила у відеовиступі на першому парламентському саміті міжнародної Кримської платформи.

"Я бачу наступні заходи головними, щоб допомогти Україні та зупинити російську агресію. Насамперед, треба терміново забезпечити Україну системами ППО для захисту людей та критичної цивільної інфраструктури", - сказала Чміліте-Нільсен.

По-друге, на її думку, міжнародна спільнота має забезпечити відповідальність Росії за скоєні в Україні злочини. З цією метою треба підтримувати розслідування Міжнародного кримінального суду, а також забезпечити встановлення Спеціального трибуналу стосовно російської агресії проти України.

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По-третє, треба продовжувати чинити тиск на Росію, застосовуючи "критичні санкції".

"Четверте. Україна потребує нашої термінової і тривалої підтримки у реконструкції. Нарешті ми маємо забезпечити те, що Україна досягне своїх європейських та євроатлантичних інтеграційних цілей якомога швидше. Наша позиція зрозуміла – ми підтримуємо Україну до кінця, до перемоги", - резюмувала спікерка Сейму.

Нагадаємо, 24–25 жовтня у хорватському м.Загребі проходить перший парламентський саміт міжнародної Кримської платформи. До участі в заході запрошені делегації з понад 50 країн та інституцій, загалом близько 400 політиків з усього світу. Україна також запросила представників країн, які не є членами платформи, зокрема з Південної Америки, Африки та Азії.

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