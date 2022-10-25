Українські хакери запустили на телебаченні РФ звернення ЗСУ до російських солдатів, - СтратКом

Сьогодні, близько 14 години, українські хакери зламали один з провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в телеграмі.

"Замість звичного лайна від пропагандистів тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії агресора з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькі і повальній мобілізації. Шипіння упирів і вурдалаків, які, окрім звернення, нічого не могли дивитись, було чути за сотні кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомялось, 24 жовтня Збройні сили України оприлюднили звернення до населення та особового складу Збройних сил Росії із закликом замислитися про те, заради чого вони беруть участь у цій розв'язаній Путіним війні, заради чого вмирають, адже Україна ніколи не погрожувала їхній державі.

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