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Українські хакери запустили на телебаченні РФ звернення ЗСУ до російських солдатів, - СтратКом

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хакер
Сьогодні, близько 14 години, українські хакери зламали один з провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в телеграмі.

"Замість звичного лайна від пропагандистів тривалий час транслювалось звернення ЗСУ до армії агресора з пропозицією здаватись в полон і протистояти насильницькі і повальній мобілізації. Шипіння упирів і вурдалаків, які, окрім звернення, нічого не могли дивитись, було чути за сотні кілометрів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомялось, 24 жовтня Збройні сили України оприлюднили звернення до населення та особового складу Збройних сил Росії із закликом замислитися про те, заради чого вони беруть участь у цій розв'язаній Путіним війні, заради чого вмирають, адже Україна ніколи не погрожувала їхній державі.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Flying Eagle
    це треба робити, і якомога масовіше та частіше.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Красавчики!
  • малюк malyuk
    Також у мережі з'явилося відео, як житель окупованого Херсона обурюється, що продуктовий магазин відмовляється брати з нього оплату у рублях. Автор відео незадоволений, що продавчиня магазину вважає Херсон української територією та попросила його здійснити оплату у гривні.
    видео там, ниже дебила https://glavcom.ua/country/incidents/u-kolaborantiv-khersona-isterika-ukrajintsi-hidujut-rosijskimi-rubljami-video-884623.html
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