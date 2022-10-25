Зеленський пропонує створити платформи з деокупації Придністров’я та Абхазії

Президент Володимир Зеленський запропонував за аналогією з Кримською платформою створити аналогічні міжнародні механізми для деокупації Придністров’я у Молдові та Абхазії у Грузії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За словами глави держави, формат Кримської платформи може стати основою для інших гуманітарних та дипломатичних платформ, "які сприятимуть деокупації інших територій, які колись були захоплені – від Придністров'я та Абхазії до Північних територій".

Нагадаємо, Абхазія – регіон Грузії, який з початку 1990-х років за військової підтримки Росії претендує на "незалежність". Економічно залежить від Росії, перебуває під гібридною окупацією армією РФ. 2008 року Росія визнала Абхазію "незалежною державою".

Придністров'я – регіон Молдови, який з 1991 року за військової підтримки Росії претендує на "самостійність". Економічно залежний від Росії і фактично нею окуповано – на його території розміщено значний військовий контингент РФ. При цьому, незалежність регіону від Молдови сама Росія так і не визнала.

Також дивіться: Росія знищує все. Ракетами та дронами зруйновано понад третину енергетичної галузі України, - Зеленський. ВIДЕО