Рашисти щодоби випускають по Миколаєву в середньому вісім ракет, - мер Сєнкевич

Російські загарбники щодня випускають по Миколаєву близько 8 ракет.

Про це заявив міський голова Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"З 8 місяців повномасштабного вторгнення росії Миколаїв не обстрілювали лише 41 день. В середньому ворог направляє на наше місто 8 ракет за день. Проте є випадок, коли за одну добу прилетіло 38 ракет", - йдеться в повідомленні.

Також, додав мер, на сьогодні в місті загинуло 148 цивільних осіб, серед них – двоє дітей. Зафіксовано також біля 800 важкопоранених, які проходили лікування в медичних закладах.

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