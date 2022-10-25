Вдруге за рік Росія проведе ядерні навчання "Гром-2022". Перші були проведені за п’ять днів до повномасштабного вторгнення в Україну

РФ планує після завершення навчань з ядерного стримування "Стійкий полудень" - Steadfast Noon, які стартували 17 жовтня та триватимуть до 30 жовтня, провести свої навчання "Гром".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Росія проведе друге за рік навчання з ядерного стримування "Гром-2022". Перші навчання відбулися 19 лютого та частково проходили поблизу України з пусками балістичних та крилатих ракет.

Нові навчання будуть сконцентровані на перевірці міжконтинентальних балістичних ракет. Ймовірно, ключовим районом випробувань стане північ РФ.

У Росії традиційно перевіряють готовність міжконтинентальних балістичних ракет, терміни експлуатації яких для деяких систем вже давно перевищили всі закладені нормативи. Наприклад, Р-36М2 "Воєвода" у кількості до 46 ракет відповідають за доставку понад 30% усіх ядерних зарядів балістичних ракет. Їхній випуск завершився з розпадом СРСР, а їх максимальний термін використання був оцінений до 2005 року.

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А перевірка їхньої реальної готовності відбувалася шляхом відстрілу найстарішої ракети, якщо вона виконувала своє завдання, термін експлуатації тривав. Якщо ні, то запускали іншу і так далі, поки завдання не було виконано.

Питання про готовність стосується і такої балістичної ракети, як "Тополь", яка була прийнята на озброєння у 80-х роках і була модернізована в "Тополь-М" у середині 90-х. 18 радянських "Тополів" ще на озброєнні, ще 78 російських "Тополь-М" були виготовлені до 2011 року.

Якщо брати наземну компоненту, то 88 ракет РФ було вироблено понад 30 років тому, 78 одиниць близько 20 років тому, що становить майже 50% всього арсеналу. Аналогічна ситуація стосується балістичних ракет підводного базування.

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