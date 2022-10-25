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Повернення Криму означатиме відродження справжнього миру, - Зеленський

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зеленський
Справжній мир, який закінчить війну Росії проти України, можливий лише після повернення окупованого Криму.

Про це заявив президент України  Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи, що проходить у Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

"З Криму все почалося. Його повернення означатиме відродження справжнього миру. Російський потенціал агресії буде знищений до кореня, коли український прапор буде знову на своєму законному місці у містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарм. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде, а люди відчують, що світ стає безпечнішим", - вважає президент.

Зеленський наголосив, що реінтегрувати Крим буде нелегко після років окупації, "але завдяки нашій співпраці ми і це зможемо забезпечити".

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • catsuplover
    І главнає! Главнає! Треба буде будувати багато доріг! А армія - падаждьот)) Правда, найвеличнійший???
  • Garry Dron 6973c752
    ДЕБІЛ ЗЕЛЕНИЙ - ДРУГА СВІТОВА НЕ ЗАКІНЧИЛАСЯ КОЛИ СРСР ВИЙШОВ
    НА СВОЇ КОРДОНИ 1941 го.
    Війна закінчилася коли війська союзників увійшли в Німеччину і ії столицю
  • govtva
    Главное не стрелять и слушать что скажет Меркель.
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