Повернення Криму означатиме відродження справжнього миру, - Зеленський

Справжній мир, який закінчить війну Росії проти України, можливий лише після повернення окупованого Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на першому парламентському саміті Кримської платформи, що проходить у Хорватії, інформує Цензор.НЕТ.

"З Криму все почалося. Його повернення означатиме відродження справжнього миру. Російський потенціал агресії буде знищений до кореня, коли український прапор буде знову на своєму законному місці у містах і селах Криму. Крим має бути звільнений від використання Росією як плацдарм. Тоді світ відчує, що втрат більше не буде, а люди відчують, що світ стає безпечнішим", - вважає президент.

Зеленський наголосив, що реінтегрувати Крим буде нелегко після років окупації, "але завдяки нашій співпраці ми і це зможемо забезпечити".

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