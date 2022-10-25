Наступного тижня у Харкові розпочнуться віялові відключення світла

Енергетична інфраструктура Харківської області зазнала масованих обстрілів. Тому з наступного тижня у Харкові будуть запроваджені віялові відключення світла.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми дуже економимо на інфраструктурі. Зокрема, на неглибоких станціях метро відключили ескалатори, зменшили освітлення станцій та збільшили інтервал руху громадського транспорту. Харків'яни з розумінням ставляться до цих незручностей. Головне зараз - це перемогти, вистояти, добити ворога, після чого все будемо відбудовувати", - наголосив Ігор Терехов.

Вимикати світло будуть в окремих районах на кілька годин. Віялові відключення вже впровадили в Харківській області. Серйозні обмеження електроспоживання запроваджено на 212 підприємствах області. І хоча у більшості населених пунктів не застосовувалося обмеження споживання електрики для житлового фонду, у Чугуївській, Лозівській, Краснокутській та Золочівській громадах для ліквідації аварій обмежили електропостачання.

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