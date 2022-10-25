28 населених пунктів Харківської області залишаються під окупацією

На Харківщині поки залишаються тимчасово захопленими 28 населених пунктів, за їх звільнення точаться бої.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Залишаються окупованими 28 населених пунктів Дворічанської й Петропавлівської громад у Куп'янському районі", - зазначили в адміністрації.

Голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини" зауважив, що загарбники не полишають Харківську область добровільно.

"В нас ведуться активні бойові дії. Однак дійсно і погода, і ворог вносять свої корективи - ніхто добровільно не йде з нашої території, тому нашим воїнам доводиться в дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр землі", - зазначив Синєгубов.

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