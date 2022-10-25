Без електроенергії залишається чверть споживачів Хмельницької області

Майже чверть споживачів Хмельницької області все ще залишаються без електропостачання.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, інформує Цензор.НЕТ.

"Енергетики в режимі нон-стоп працюють над тим, аби якнайшвидше налагодити належне функціонування системи розподілу електроенергії, тому прошу усіх поставитися з розумінням до ситуації, що склалася, та набратися терпіння, адже лише так ми можемо вистояти у цій війні з енергетичним терором рашистів", - зазначив Гамалій.

Гамалій додав, що наразі енергетики не можуть передбачити, на яких саме лініях може бути застосоване стабілізаційне відключення, оскільки "воно є заходом оперативного реагування на критичне перевантаження, тому буде у нашій домівці світло чи ні – це насправді залежить від кожного з нас".

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