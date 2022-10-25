Росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

Армія ворога продовжує обстрілювати з території РФ прикордоння Сумщини з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 15:50 до 16:10 спостерігачі зафіксували 7 приходів, імовірно з міномета 82 мм, в районі населеного пункту Старікове. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

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