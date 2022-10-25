Поповнення окупантів, що прибуло в Запорізьку область, шукає у місцевого населення їжу й можливість помитися, - Генштаб ЗСУ

Російські військовослужбовці, котрі прибули у Запорізьку область для поповнення втрат вишукують у місцевого населення їжу й можливість помитися.

Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Для поповнення втрат на запорізькому напрямку до населеного пункту Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитися", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що окупанти продовжують заходи примусової мобілізації для поповнення втрат своїх підрозділів. "У тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують і доправляють до військкомату всіх чоловіків", - наголошують у Генштабі.

За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній у окуповану Станицю Луганську з території Росії приїхала чергова партія ув'язнених. При цьому так званим місцевим правоохоронцям заборонено втручатися у випадки виявлення порушень з боку прибулих найманців.

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