Поповнення окупантів, що прибуло в Запорізьку область, шукає у місцевого населення їжу й можливість помитися, - Генштаб ЗСУ
Про це йдеться в інформації Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Для поповнення втрат на запорізькому напрямку до населеного пункту Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитися", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що окупанти продовжують заходи примусової мобілізації для поповнення втрат своїх підрозділів. "У тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області "мобільні групи" затримують і доправляють до військкомату всіх чоловіків", - наголошують у Генштабі.
За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній у окуповану Станицю Луганську з території Росії приїхала чергова партія ув'язнених. При цьому так званим місцевим правоохоронцям заборонено втручатися у випадки виявлення порушень з боку прибулих найманців.