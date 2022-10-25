У деокупованому Куп’янську розпочали підключати газ

У Куп’янську почали підключати газ, за день під’єднали 1,5 тис. будинків.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Лише за один день фахівці "Харківгазу" підключили до енергоресурсу 1,5 тисячі будинків куп'янчан. Тривають роботи з відновлення газопостачання в приватному та багатоквартирному секторах міста", - йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж понеділка природний газ отримали майже 2,3 тисячі домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп'янского, Чугуївського, Харківського районів області.

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