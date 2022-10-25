Росіяни посилили режим фільтраційних заходів, обшуки авто і будівель на окупованих територіях Херсонської області
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Окупанти збільшують тиск на місцеве населення Херсонської області. Посилено режим фільтраційних заходів, обшуки авто і будівель, обмежено рух громадського транспорту.
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.
"З’явилася інформація, що найближчими днями планується змінити час комендантської години. Тепер вона стане більшою. І звісно, продовжується агітація за "евакуацію" аби наші люди погоджувались на депортацію до РФ", - йдеться в повідомленні.