Росіяни посилили режим фільтраційних заходів, обшуки авто і будівель на окупованих територіях Херсонської області

Окупанти збільшують тиск на місцеве населення Херсонської області. Посилено режим фільтраційних заходів, обшуки авто і будівель, обмежено рух громадського транспорту.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, інформує Цензор.НЕТ.

"З’явилася інформація, що найближчими днями планується змінити час комендантської години. Тепер вона стане більшою. І звісно, продовжується агітація за "евакуацію" аби наші люди погоджувались на депортацію до РФ", - йдеться в повідомленні.

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