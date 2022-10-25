Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Ми передаємо дві машини швидкої допомоги. Вчора Фонд Порошенка заплатив більше 4 мільйонів гривень за унікальне медичне обладнання, яке буде встановлене саме в ці швидкі допомоги. Там буде і апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, дозатори, крапельниці, все необхідне реанімаційне обладнання для того, щоб довезти пораненого до шпиталю", – сказав Порошенко.
ВІйські також отримали пічки-буржуйки та спеціальну мобільну побутову установку з душовими, пральними та сушильними машинами.
"І в дощ, і в сніг, і в холод ми продовжимо привозити на фронт пікапи, вантажівки DAF, карети швидкої, дрони Autel, генератори, буржуйки - саме те, що нам замовлять бійці", – зазначає лідер партії "ЄС".