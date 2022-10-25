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Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої. ФОТО

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Петро Порошенко разом з волонтерами передав у кілька підрозділів десантників буржуйки, дрони Autel, генератори, вантажівки, пікапи та машини швидкої допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої 01

"Ми передаємо дві машини швидкої допомоги. Вчора Фонд Порошенка заплатив більше 4 мільйонів гривень за унікальне медичне обладнання, яке буде встановлене саме в ці швидкі допомоги. Там буде і апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, дозатори, крапельниці, все необхідне реанімаційне обладнання для того, щоб довезти пораненого до шпиталю", – сказав Порошенко.

Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої 02
Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої 03

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ВІйські також отримали пічки-буржуйки та спеціальну мобільну побутову установку з душовими, пральними та сушильними машинами.

Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої 04
Порошенко передав десантникам буржуйки, вантажівки, пікапи та машини швидкої 05

"І в дощ, і в сніг, і в холод ми продовжимо привозити на фронт пікапи, вантажівки DAF, карети швидкої, дрони Autel, генератори, буржуйки - саме те, що нам замовлять бійці", – зазначає лідер партії "ЄС".

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Гетьман 💪 тихо робить свою справу
  • Сергей Осадчий 32e918b2
    Справжній Президент. Дякую.
  • Враг рода человеческого 666
    Барига. Боневтік на таку фігню не розмінюється
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