Відключати комунальні послуги через борги під час воєнного стану заборонено, - Мінреінтеграції

В Україні відключати населення за несплату комунальних послуг на період дії воєнного стану заборонено.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, інформує Цензор.НЕТ.

"У період дії воєнного стану в Україні забороняється припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така вимога діє відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 № 206", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що на гарячу лінію Мінреінтеграції надходить багато звернень від громадян щодо того, що люди отримують попередження від надавачів комунальних послуг і електропостачання про відключення за несплату. Це, за даними міністерства, стосується електроенергії, газопостачання, гарячої води та централізованого водопостачання. Як уточнюється, є навіть випадки, коли громадян залякують виселенням із житла за комунальні борги.

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