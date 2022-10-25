Населення України має бути знищене, майно поділено між солдатами Росії, - заява загону окупантів "Русич"

Загін російських окупантів "Русич" зробив заяву відверто нацистського характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі загону.

У тексті заяви зазнаається: "Ми взагалі вважаємо, що все, насамперед, небіле населення України (жіноче з 10 років, а чоловіче з 5) має бути фізично знищене (частина шляхом наукових експериментів). Хлопчики, що залишилися, повинні бути виховані як яничари у військовому служінні Росії, а дівчатка - після курсу нормальних дружин з паспортами негромадян РФ (відсутність цивільних прав крім того, що не можна мучити, вбивати і продавати, при цьому діти від них вже повинні бути повноцінним громадянами) - буде віддано російським солдатам по 2-3 штуки на руки. Чорнявих можна роздати і неросіянам, але які воювали за Росію. Ось і вирішення демографічного питання

Все майно колишньої України також має бути поділене між солдатами. Солдати повинні розуміти вигоду від своїх ризиків на війні, а жебрацькі 200к на місяць (на які особливо нічого не купити) не сильно мотивують".

Також читайте: За два місяці армія РФ вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста, - мерія