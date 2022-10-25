Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишається непохитною, - Кулеба провів розмову з керівником МВС Великої Британії Клеверлі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, який був перепризначений на посаду після обрання нового прем’єр-міністра, провели телефонну розмову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у твіттері.

"Провів телефонну розмову з британським колегою Джеймсом Клеверлі, якого щойно перепризначили вже в новий уряд прем’єр-міністра Ріші Сунака. Уряди можуть змінюватися, але підтримка наших британських друзів залишатиметься непохитною до перемоги України", - написав він.

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