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У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України

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рф,радбез
Помічник секретаря Ради безпеки Росії Алєксєй Павлов заявив, що наступним етапом війни проти України має стати "десатанізація".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Вважаю, що з продовженням "спеціальної військової операції" стає дедалі насущнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", - заявив Павлова.

Російський чиновник стверджує, що в Україні "діють сотні сект, заточених під конкретну мету та паству". Особливо непокоїть Павлова "Церква Сатани", яка нібито "розповзлася Україною" і "є однією з офіційно зареєстрованих у США релігій".

Прояви "сатанізму" Павлов бачить у "закликах вбивати росіян" і навіть "наведенні порчі". За словами помічника секретаря Радбезу РФ, всі ці "прояви" вітаються на державному рівні.

Потужним поштовхом до розвитку сектантства в Україні Павлов назвав Революцію Гідності 2013-2014 років, після якої українці начебто почали відмовлятися від "багатовікових традицій і цінностей" християнства, ісламу та іудаїзму.

"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту", - заявив Павлов. Вів також просував наративи російської пропаганди про те, що українські добровольчі батальйони "використовують знаки фашистів та расистських об'єднань".

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Vitaliy Sander
    Єдина церква сатани в України це РПЦ. І ми її поступово десатанізуємо.
  • Алекс Скела
  • Панас Стець
    шо ті дибіли в кремлі нюхають? чи може курять?
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