У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України

Помічник секретаря Ради безпеки Росії Алєксєй Павлов заявив, що наступним етапом війни проти України має стати "десатанізація".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Вважаю, що з продовженням "спеціальної військової операції" стає дедалі насущнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", - заявив Павлова.

Російський чиновник стверджує, що в Україні "діють сотні сект, заточених під конкретну мету та паству". Особливо непокоїть Павлова "Церква Сатани", яка нібито "розповзлася Україною" і "є однією з офіційно зареєстрованих у США релігій".

Прояви "сатанізму" Павлов бачить у "закликах вбивати росіян" і навіть "наведенні порчі". За словами помічника секретаря Радбезу РФ, всі ці "прояви" вітаються на державному рівні.

Потужним поштовхом до розвитку сектантства в Україні Павлов назвав Революцію Гідності 2013-2014 років, після якої українці начебто почали відмовлятися від "багатовікових традицій і цінностей" християнства, ісламу та іудаїзму.

"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту", - заявив Павлов. Вів також просував наративи російської пропаганди про те, що українські добровольчі батальйони "використовують знаки фашистів та расистських об'єднань".

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