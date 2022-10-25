У Радбезі РФ заявили про необхідність "десатанізації" України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Вважаю, що з продовженням "спеціальної військової операції" стає дедалі насущнішим проведення десатанізації України, або, як влучно висловився голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, її "повної дешайтанізації", - заявив Павлова.
Російський чиновник стверджує, що в Україні "діють сотні сект, заточених під конкретну мету та паству". Особливо непокоїть Павлова "Церква Сатани", яка нібито "розповзлася Україною" і "є однією з офіційно зареєстрованих у США релігій".
Прояви "сатанізму" Павлов бачить у "закликах вбивати росіян" і навіть "наведенні порчі". За словами помічника секретаря Радбезу РФ, всі ці "прояви" вітаються на державному рівні.
Потужним поштовхом до розвитку сектантства в Україні Павлов назвав Революцію Гідності 2013-2014 років, після якої українці начебто почали відмовлятися від "багатовікових традицій і цінностей" християнства, ісламу та іудаїзму.
"Використовуючи мережеві маніпуляції та психотехнології, нова влада перетворила Україну з держави на тоталітарну гіперсекту", - заявив Павлов. Вів також просував наративи російської пропаганди про те, що українські добровольчі батальйони "використовують знаки фашистів та расистських об'єднань".