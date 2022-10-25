Американські демократи відкликали свій лист до Байдена із закликом до прямих переговорів з Путіним
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Washington Post.
Лист конгресменів викликав запеклий протест з боку багатьох демократів, а також з боку українських офіційних осіб, які заявили, що вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним нереально.
Ліберал-демократ США Праміла Джаяпал сьогодні заявила, що лист було складено кілька місяців тому і "опубліковано персоналом без перевірки".
"Як глава фракції я беру на себе відповідальність за це. Наше повідомлення деякі вважають як еквівалентне нещодавній заяві лідера республіканців [Кевіна] Маккарті, що погрожує припиненням допомоги Україні, якщо республіканці прийдуть до влади", – заявила Джаяпал.
Вона зазначила, що через те, що заяви були зроблені майже одночасно, створилася "неприємна видимість" того, що демократи, які "рішуче і одностайно підтримали і проголосували за кожен пакет військової, стратегічної та економічної допомоги українському народу", нібито якимось чином пов'язані з республіканцями, які хочуть скоротити підтримку.
Конгресмен Сара Джейкобс заявила, що "час у дипломатії – це все". За її словами, вона підписала листа 30 червня, але з того часу багато чого змінилося, і зараз вона б його не підписала.