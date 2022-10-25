Німеччина надасть Україні дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем ППО, - Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив у вівторок про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.

"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".

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