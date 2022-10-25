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Німеччина надасть Україні дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем ППО, - Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським

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штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив у вівторок про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.

"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр звернувся із посланням до українців: "Ви можете розраховувати на Німеччину! Ми продовжуватимемо підтримувати Україну"

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    В чешском Литомержице неизвестный художник превратил постамент памятника советским солдатам, установленный там в 1975 году, в стиральную машину - символ путинской "спецоперации" в Украине.
  • Saskia Jansen
  • Mod Dom
    Стариг, приезжай чаще!
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