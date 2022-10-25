Німеччина однаково з Україною оцінює російські загрози, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив із Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром ракетний терор росії, співпрацю рф з Іраном, ядерний шантаж та заявив про однакову оцінку з німецьким колегою цих та інших загроз, що виходять з кремля.

Про це він сказав під час спільного зі Штайнмаєром спілкування зі ЗМІ у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми обговорили увесь спектр загроз, їх немало, які створені російською федерацією на цьому етапі повномасштабної війни. Усе - і продовження ракетного терору, залучення росії собі у спільники держави Іран, і чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково оцінюємо з Німеччиною ці та подібні російські загрози", - зазначив Зеленський.

Водночас він висловив вдячність Президенту Німеччини за "змістовні відносини", які, за його словами, є наразі між нашими державами в усіх сферах - безпеки, оборони, економіки, соціального розвитку, енергетики, гуманітарній взаємодії, політиці, а також на міжнародному рівні.

"Внесок Німеччини в рух України до миру і відновлення нашої територіальної цілісності дійсно вагомий", - підкреслив Зеленський.

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