Німеччина однаково з Україною оцінює російські загрози, - Зеленський
Про це він сказав під час спільного зі Штайнмаєром спілкування зі ЗМІ у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми обговорили увесь спектр загроз, їх немало, які створені російською федерацією на цьому етапі повномасштабної війни. Усе - і продовження ракетного терору, залучення росії собі у спільники держави Іран, і чергові прояви російського ядерного шантажу. Ми однаково оцінюємо з Німеччиною ці та подібні російські загрози", - зазначив Зеленський.
Водночас він висловив вдячність Президенту Німеччини за "змістовні відносини", які, за його словами, є наразі між нашими державами в усіх сферах - безпеки, оборони, економіки, соціального розвитку, енергетики, гуманітарній взаємодії, політиці, а також на міжнародному рівні.
"Внесок Німеччини в рух України до миру і відновлення нашої територіальної цілісності дійсно вагомий", - підкреслив Зеленський.