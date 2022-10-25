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Ізраїль надасть США фотодокази використання іранських безпілотників в Україні

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дрон,шахед
Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що надасть Сполученим Штатам Америки докази використання іранських безпілотників в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Герцоґ перебуває з візитом в США, де має зустрітися з Джозефом Байденом. За словами ізраїльського президента, топ темою зустрічі стане іранська загроза, яка, як наголосив Герцоґ, "дестабілізує не лише Близький Схід, а й увесь світ".

Очільник Ізраїлю має поділитися фотодоказами, які свідчать, що Росія використовує передові іранські безпілотники у своїх атаках на Україну. Для цього співробітники служби безпеки Ізраїлю використали візуальний аналіз, щоб визначити, що фрагменти безпілотників, які використовуються в Україні, такі ж, як ті, що розроблені в Ірані.

На фотографіях, якими Герцоґ має поділитися з офіційними особами США, зображений іранський Shahed-136, який запущено під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і такий же "шахед", збитий в Україні. Фотодокази доводять, що безпілотники мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію.

В Офісі глави Ізраїлю також заявили, що хоч Іран і спробував приховати походження дронів, додавши російський напис, та очевидно, що частини безпілотників - таки іранського походження.

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Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #русские будут использовать бронежилеты иранского производства
  • Серьога Харківський
    Израиль будет сиси мять с передачей оружия и разве данных, с криками "мы нейтральные, нам важны связи с рассеей", пока ***** ********* не передаст Ирану пару ядерных бомб, а скорее всего это и будет, бородая шлюха в челме и женском платье вряд ли за "спасибо" передавал оружие *******. В придачу расея и пару десяток баз Ирану передаст в Сирии, и будет евреям очень весело. Тормоза
  • Серьога Харківський
    Посмотри на то как Иран ****** вёл себя когда иранское оружие находили в Палестине. На обвинения Израиля, персы так же себя вели, топали ножками, задирали юбки, и кричали это не мы, это не наше.иран такая же ********* обоссаная лживая крыса как и расея. Но правительство Израиля со своим "нейтралитетом" допрыгается,все знают, что главная цель аятола уничтожение евреев, как у кацапов главная цель уничтожение украинцев.
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