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Росія зробить "неймовірно серйозну помилку", якщо використає ядерну зброю проти України, - Байден

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Президент США Джо Байден заявив, що Росія припуститься "серйозної, серйозної помилки", якщо використає тактичну ядерну зброю проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі CNN.

Байден сказав, що витратив більшу частину сьогоднішнього дня на обговорення цього питання.

"Сьогодні я витратив багато часу на розмови про це. Дозвольте мені лише сказати, що Росія припустилася б неймовірно серйозної помилки, якби застосувала тактичну ядерну зброю", – сказав Байден.

"Я поки що не гарантую, що це операція під хибним прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою", – додав він.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Дід так ніхєра і не зрозумів. Чим більше ти їх вмовляєш тим більша вірогідність що вони то зроблять. Це ж кацапи. Їх треба бити в морду без розмов...
  • Petrovich Odessa
    Діду, зав'язуй, зав'язуй з цим "якби"! Вони ******* і крім сили нічого не розуміють. Краще роби щось дієве.
  • Бенина Мама
    Параша должна быть полностью уничтожена силами США и их союзников (включая ЗСУ) независимо от того, применит ли она ядерное оружие или нет.
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