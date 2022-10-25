Росія зробить "неймовірно серйозну помилку", якщо використає ядерну зброю проти України, - Байден
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Президент США Джо Байден заявив, що Росія припуститься "серйозної, серйозної помилки", якщо використає тактичну ядерну зброю проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі CNN.
Байден сказав, що витратив більшу частину сьогоднішнього дня на обговорення цього питання.
"Сьогодні я витратив багато часу на розмови про це. Дозвольте мені лише сказати, що Росія припустилася б неймовірно серйозної помилки, якби застосувала тактичну ядерну зброю", – сказав Байден.
"Я поки що не гарантую, що це операція під хибним прапором. Ми не знаємо. Це було б серйозною, серйозною помилкою", – додав він.