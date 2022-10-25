Новини

Цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії щодо набуття членства ЄС, - Зеленський

2 40729
зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії, які стосуються набуття нашою державою членства в Європейському Союзі.

Про це він сказав під час спільного з Президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром спілкування зі ЗМІ у Києві, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на  Укрінформ.

"Обговорили питання європейської і євроатлантичної інтеграції нашої держави. Вже цьогоріч ми виконаємо всі рекомендації Єврокомісії, що стосуються набуття Україною членства в Європейському Союзі. Я вважаю, що ця робота має отримати належну оцінку з боку Європейського Союзу ще до оприлюднення наступного пакета в рамках політики розширення", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рух України до членства в ЄС не заміняє Угоду про асоціацію, - Боррель

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • rejestrowyj bazil
    І яким же чином виконаєте умови? Особливо по корупції і свободі слова. Якщо зараз познімати всіх ляльок Єрмака - Татарова - Портнова, то взагалі нікого не лишиться в жодній з гілок влади.
  • 5 копійок
    Коли увімкнеш 5 канал, ПРЯМИЙ та Еспресо? Нікчема зелена.
  • Алексей 71bee35c
    Чмо зелене,кому ти лапшу на вуха намагаєшься повісити?!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини