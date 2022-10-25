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Наполегливі заяви Росії про "брудну бомбу" можуть свідчити про підготовку провокації, – Кулеба

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кулеба
Україна все більше стурбована тим, що Росія готується підірвати "брудну бомбу" на українській території на тлі повторюваних заяв Москви про те, що Україна нібито створює таку зброю.

Про це на брифінгу для іноземних ЗМІ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ще більше занепокоєння викликає наполегливість, з якою російські офіційні особи продовжують цю неправдиву історію. Це викликає у нас занепокоєння, що Росія, можливо, сама готується до скоєння злочину, який вона намагається заздалегідь прикрити, поширюючи цю дезінформацію", – зазначив Кулеба.

Глава української дипломатії наголосив, що Україна ніколи не планувала розробляти жодних "брудних бомб", а подібні заяви є "чистою російською брехнею".

"Як сказав Володимир Зеленський, навіть небезпечна російська риторика щодо ядерної зброї та постійний ядерний шантаж, який ми чуємо від Росії, є неприйнятними. На них треба відповідати негайними і рішучими діями", – додав очільник МЗС.

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Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Andry Asmodeus
    очень жаль, что кацапов до сих пор не вытурили с оон и других подобных (уже бесполезно-номинальных) организаций и кажется не сильно горят желанием этим заниматься - сколько бы людей возможно перестали бы заниматься в своей жизни х*рней.
  • Виктор Дийнега
    Бункерный нацист - патологический трус. Одна только мысль о смерти приводит его в дикий ужас. Прямого ядерного удара не будет. Учитывая то что в Кремле сидит не правительство, а братва, то прямого политического или военного решения о применении ЯО не будет. Бандиты 90-х, это схематозники и если они уже приняли решение применить ЯО, то делать они это будут как братки - подло и неожиданно. Причем будут делать так, чтобы обвинить в этом Украину.

    Поэтому и начались разговоры о грязной бомбе. И ударов они планируют не один, а несколько - как бы ответ на грязную бомбу по Киеву, пока запад будет думать. Вероятно что русня уже завезла что то типа ядерного оружия в Херсон или область, где собираются ее взорвать, как раз во время наступления ВСУ. Массовая эвакуация людей именно из херсонской области, может говорить о таких намерениях рашистов.
  • три - пятнадцать
    кацапня і провокація - слова сіноніми.
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