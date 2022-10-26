Росія не надала Радбезу ООН доказів створення "брудної бомби" в Україні, – представник Британії Каріукі

Під час засідання Радбезу ООН його учасники "не побачили і не почули жодних нових доказів", які б підтверджували "явно брехливі звинувачення Росії" про створення "брудної бомби" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це суто російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона повинна припинитися", – наголосив Каріукі.

Британський дипломат також назвав засідання Радбезу ООН 25 жовтня, яке провели на запит Росії, "гаянням часу".

Під час засідання Радбез ООН розглядав звинувачення Росії на адресу України щодо створення "брудної бомби". Росія стверджувала, що Київ доручив двом ядерним установам створити "брудну бомбу", утім не надала жодних доказів на підтвердження таких слів.

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"Ми цілком задоволені засіданням, тому що ми підвищили рівень обізнаності. Я не проти того, що люди говоритимуть, що Росія кричить "Вовки!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка загрожує потенційно всій Землі", – заявив журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

Водночас на питання про те, які докази на підтвердження свої звинувачень має Росія, Полянський заявив, що це розвідувальна інформація, яка була надана західним колегам із "необхідним рівнем допуску".

Нагадаємо, протягом 23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував міністрам оборони держав НАТО - США, Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську "брудну бомбу". РФ стверджує, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

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