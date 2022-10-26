Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку, - британський прем’єр Сунак

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявляє, що український народ і президент України Володимир Зеленський можуть розраховувати на постійну підтримку Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у вівторок у твіттері.

"Привілей поговорити з президентом України Зеленським цього вечора. І він, і український народ можуть розраховувати на постійну солідарність і підтримку Великої Британії. Ми завжди будемо з Україною", - заявив Сунак.

Також читайте: Ріші Сунак офіційно очолив уряд Великої Британії