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Зеленський ввів голову НБУ Пишного до складу РНБО

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пишний
Президент Володимир Зеленський увів до складу Ради національної безпеки та оборони голову Національного банку України Андрія Пишного.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Пишного Андрія Григоровича - голову Національного банку України (за згодою)", - йдеться у документі.

Також зі складу РНБО виведено колишнього голову НБУ Кирила Шевченка.

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Нагадаємо, Верховна Рада призначила Андрія Пишного головою НБУ 7 жовтня.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    Порошенка з Пастором він не хоче туди ввести?
    до речі, як стало відомо в пороxа нема собаки на ймення вова.
  • три - пятнадцать
    та яка тут в сраці насолода? - саме гидотство і нескінечнний сором...
  • Amber
    У Бучі помітили російські маячки.
    Біля енергооб'єктів і адміністративних будівель почали помічати китайські модулі з GPS, які використовують росіяни для передачі координат.
    ❗️‼️‼️Жителів Бучі закликають одразу повідомляти про виявлення таких предметів.
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