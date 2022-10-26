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Відплата буде справедливою і неминучою, - Зеленський про обстріл АЗС у Дніпрі

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зеленський
Президент України Володимир Зеленський у відповідь на черговий ракетний удар російських військ по Дніпру заявив, що "відплата буде справедливою та неминучою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Щодня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі українців. Сьогодні стався черговий ракетний удар. В результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано", - підкреслив він. 

Він зазначив, що "не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою".

Як повідомлялося, у Дніпрі серед жертв ракетного удару окупантів була вагітна жінка, ще троє людей госпіталізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед жертв ракетного удару окупантів  по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Alex Bylim acfe5d4d
    асфавльтом відплачувати будеш? вон Мотор Січ очолював зрадник, поки Баканов і карманне СБУ Пєтю щєміло
  • Alex Bylim acfe5d4d
    волонтери і приватні підриємства відплатять кацапам по повній, народ профінансує, Зєліка питати ніхто не буде
  • три - пятнадцать
    138ма серія 78го сезону сватів - "буба патріот!"
    і найогидніше - поведуться же всі знову і знову будуть класти асфальт, а не робити на оборону, а затим вимагати у всіх все, бо ті сукі кацапські таки напали знову....
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