Відплата буде справедливою і неминучою, - Зеленський про обстріл АЗС у Дніпрі

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на черговий ракетний удар російських військ по Дніпру заявив, що "відплата буде справедливою та неминучою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Щодня ми боремося з терористами. Які вбивають мирних людей, обстрілюють міста, руйнують життя та долі українців. Сьогодні стався черговий ракетний удар. В результаті в Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано", - підкреслив він.

Він зазначив, що "не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою".

Як повідомлялося, у Дніпрі серед жертв ракетного удару окупантів була вагітна жінка, ще троє людей госпіталізовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед жертв ракетного удару окупантів по АЗС в Дніпрі була вагітна жінка, ще трьох осіб госпіталізовано, – ОП. ФОТОрепортаж