Новини

У одному із сіл Херсонщини підтверджено знищення 30 окупантів, ще понад 100 рашистів залишаються під завалами, - Генштаб

26 74575
втрати
Генеральний Штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом".

Також читайте: За пів години на Херсонщині збито два ударні вертольоти Ка-52, - Повітряні сили

Автор: Роман Свиридович

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • vadyan
    Мобіки навіть до фронту не доїхали... А родини їх будуть ще кредит на бронік, каску та аптечку виплачувати... А їм казали.
  • Шимус
  • Olena Lynch
    Так ось з чого старий ******* оголосив Джихад, там десь під завалами 100 кадировців кохаються один з одним.
    Джихад з вуст шайтана з клікухою дон-кондом звучить як "слава Богу" з рота чорта!
    ЗСУ вас, овце..би драні, били й битимуть до самого вашого кінця.
    Все Буде Україна.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини