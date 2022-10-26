У одному із сіл Херсонщини підтверджено знищення 30 окупантів, ще понад 100 рашистів залишаються під завалами, - Генштаб

Генеральний Штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про уточнені втрати російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом".

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