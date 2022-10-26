Удари РФ по об’єктах енергетики є частиною геноциду українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає світову спільноту розглядати атаки на енергетичну інфраструктуру нашої країни як частину російського геноциду українського народу.

Про це Кулеба заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навмисні російські удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Враховуючи їх системний характер та супровідні сигнали російської пропаганди й посадовців, ці удари мають розглядатися як частина російського геноциду українського народу. У Конвенції щодо геноциду 1994 року чітко зазначено про це: навмисне застосування умов щодо групи з метою їх фізичного знищення загалом або частково є геноцидом", - сказав глава української дипломатії.

Кулеба зазначив, що російський терор погіршив гуманітарну ситуацію в Україні та пошкодив близько 40% відсотків енергетичної системи. Він також звернув увагу на визнання російськими посадовцями та пропагандистами, що їхня мета - заморозити українські міста до смерті.

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Міністр наголосив, що удари не послаблюють українську рішучість перемогти російський терористичний режим на полі бою. Він додав, що єдиний шлях зупинити Путіна - надати максимальну підтримку Україні, зокрема системи протиповітряної оборони та боєприпаси для них.

Крім того, Кулеба акцентував, що навмисні удари по енергетичній системі є також частиною ширшої війни проти України та Європи, оскільки вони змусили нашу країну тимчасово припинити експорт електрики до ЄС, аби покрити власні потреби.