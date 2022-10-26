Удари РФ по об’єктах енергетики є частиною геноциду українців, - Кулеба
Про це Кулеба заявив на брифінгу для іноземних ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Навмисні російські удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Враховуючи їх системний характер та супровідні сигнали російської пропаганди й посадовців, ці удари мають розглядатися як частина російського геноциду українського народу. У Конвенції щодо геноциду 1994 року чітко зазначено про це: навмисне застосування умов щодо групи з метою їх фізичного знищення загалом або частково є геноцидом", - сказав глава української дипломатії.
Кулеба зазначив, що російський терор погіршив гуманітарну ситуацію в Україні та пошкодив близько 40% відсотків енергетичної системи. Він також звернув увагу на визнання російськими посадовцями та пропагандистами, що їхня мета - заморозити українські міста до смерті.
Міністр наголосив, що удари не послаблюють українську рішучість перемогти російський терористичний режим на полі бою. Він додав, що єдиний шлях зупинити Путіна - надати максимальну підтримку Україні, зокрема системи протиповітряної оборони та боєприпаси для них.
Крім того, Кулеба акцентував, що навмисні удари по енергетичній системі є також частиною ширшої війни проти України та Європи, оскільки вони змусили нашу країну тимчасово припинити експорт електрики до ЄС, аби покрити власні потреби.