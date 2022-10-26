Перші комплекси NASAMS вже скоро розгорнуть в Україні, - Defense News

Виробник Raytheon Technologies передав уряду США дві складні системи протиповітряної оборони NASAMS, які призначені для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense News.

За словами гендиректора компанії Грега Хейза, комплекси буде розгорнуто в Україні найближчим часом.

"Ми щойно поставили дві системи NASAMS. Два з них ми передали уряду кілька тижнів тому. Вже скоро їх розгорнуть в Україні", - сказав він.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс. Ця система ППО призначена для перехоплення ракет, літаків та інших повітряних цілей на малих та середніх висотах.

NASAMS є спільною розробкою норвезької компанії Norwegian Kongsberg та американської Raytheon.

Характеристики NASAMS:

- дальність ураження : від 2.5 до 40 км.

- Висота ураження : від 30 м до 16 км.

- Час реагування : 10 секунд.

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